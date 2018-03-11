Впервые в полностью естественных условиях на Земле обнаружена суперплотная форма льда, которая обычно имеет внеземное происхождение.

Исследователи из Университета Невады в США, нашли уникальный алмаз, внутри которого обнаружили суперплотную форму льда, известную как лед-VII, пишет Популярная механика со ссылкой на статью в журнале Science, информирует svodka.net.

Отмечается, что подобный лед формируется в космосе, а на Земле подобные структуры можно создать лишь в лабораторных условиях. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму.

Ученые случайно обнаружили камень в образцах, извлеченных из мантии Земли. Когда они просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа, оказалось, что перед ними настоящий лед-VII.

Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.

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Ранее ученые с помощью снимков со спутника обнаружили лед в нескольких регионах Марса.

В Якутии нашли два редких алмаза.

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