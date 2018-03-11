|Кровавый ад: украинку убило колесом прямо на остановке
|11.03.2018 15:44
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В селе Ременов на автодороге Львов-Радехов-Луцк Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие: от прицепа грузовика во время движения отлетело колесо и убило женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщает отдел коммуникации местной полиции, передает со ссылкой на .
"От прицепа грузового автомобиля "Мерседес" во время движения отлетело колесо. Оно повлекло тяжкие телесные повреждения женщине, которая стояла на остановке общественного транспорта. Потерпевшая, 41-летняя местная жительница, скончалась до приезда врачей скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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