На Закарпатье 15 марта объявлен выходным

"15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном -« Ще не вмерла Украина ". 15 марта 1939 - одна из самых дат в истории Закарпатья, следовательно в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - говорится на сайте Москаля.

Местной власти рекомендовали перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля.

Карпатская Украина со столицей в Хусте как независимое государство просуществовало лишь один день в середине марта 1939 года. Ее гимном была "Ще не вмерла Украина", а флагом - сине-желтое знамя. Президентом стал Августин Волошин.Карпатська Украины была автономной областью в составе Чехословакии в конце 1938 года.

Независимость она объявила после венгерского вторжения. Республика была разгромлена через день и окончательно прекратила существование летом 1939 года.

В мая 2015 года года президент Петр Порошенко заявил, что для Украинской "первые выстрелы тогда еще будущей мировой войны прозвучали в марте 1939 года на Закарпатье", когда Венгрия напала на Карпатскую Украину.