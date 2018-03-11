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Могерини: Визиты некоторых политиков в Крым не отражают нашей общей позиции
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11.03.2018 15:52
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Незаконная аннексия Крыма должна прекратиться, заявила главный
представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности
Федерика Могерини. Могерини отметила, что политика ЕС в отношении
России не изменилась Фото: EPA "Нет никаких изменений в нашей очень
четкой политике ЕС в отношениях с Россией: для каких-либо
существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские
соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это
первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши
отношения с Россией, что единогласно согласовано всеми
правительствами ЕС. И наши экономические санкции также связаны с
этой установкой. Визиты некоторых политиков на незаконно
аннексированный полуостров не отражают нашей общей позиции и не
должны ставить под сомнение нашу приверженность территориальной
целостности и суверенитету Украины", – отметила она.Могерини
подчеркнула, что, согласно международному праву, Крым – это
Украина.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой
блокады украинских воинских частей и незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, включая
областные центры.Минские соглашения, регламентирующие согласие
конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они
предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии
соприкосновения, освобождение всех заложников, а также
восстановление полного контроля над государственной границей со
стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни
один пункт соглашений полностью пока не выполнен.
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