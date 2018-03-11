«Полицейские установили, что 10 марта «вор в законе» по прозвищу «Сумбат Тбилисский» незаконно пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска.

«Вор в законе» по прозвищу «Сумбат Тбилисский» задержан на Харьковщине –информирует полиция.

Оперативники управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области в рамках проведения профилактических мероприятий «Мигрант» на территории Харьковской области вместе с работниками Харьковского погранотряда задержали 52-летнего уроженца Грузии «вора в законе» по прозвищу «Сумбат Тбилисский», информирует svodka.net.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении мужчины в страну проживания.

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