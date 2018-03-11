Представитель МИД Чили Марио Луис Сильва подчеркнул, что открытие
украинской дипломатической миссии является важным этапом в развитии
отношений между странами. Послом Украины в Чили (по
совместительству) будет Юрий Дюдин (второй слева) Фото: mfa.gov.ua
Отмечается, что это первая украинская дипломатическая задача в
Чили.Представитель МИД Чили Марио Луис Сильва подчеркнул, что ее
открытие является важным этапом в развитии отношений между
странами. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей
Кислица выразил убеждение, что такой шаг будет помогать активизации
сотрудничества."Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят
в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент
интенсификации наших отношений – прежде только, в торговой,
инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует
значительный потенциал для развития сотрудничества", – отметил
он.Послом Украины в Чили (по совместительству) будет Юрий Дюдин.
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