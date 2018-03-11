Представитель МИД Чили Марио Луис Сильва подчеркнул, что открытие украинской дипломатической миссии является важным этапом в развитии отношений между странами. Послом Украины в Чили (по совместительству) будет Юрий Дюдин (второй слева) Фото: mfa.gov.ua Отмечается, что это первая украинская дипломатическая задача в Чили.Представитель МИД Чили Марио Луис Сильва подчеркнул, что ее открытие является важным этапом в развитии отношений между странами. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица выразил убеждение, что такой шаг будет помогать активизации сотрудничества."Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений – прежде только, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества", – отметил он.Послом Украины в Чили (по совместительству) будет Юрий Дюдин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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