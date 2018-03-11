После отравления в британском городе Солсбери российского шпиона Сергея Скрипаля неизвестным нервнопаралитическим веществом под угрозой оказалось здоровье около 500 местных жителей.

Людям порекомендовали продезинфицировать свои вещи в качестве меры предосторожности. Особенно это касается тех жителей города, которые в день инцидента посетили расположенные близко паб The Mill и ресторан Zizzi, передает ВВС, информирует svodka.net.

По информации главврача Салли Дэвис, указанные заведения посетили почти 500 человек.

Напомним, Скрипаля вместе с его дочерью отравили 5 марта в британском городе Солсбери, они находятся в критическом состоянии.

Полиция Британии подозревает, что за отравлением Скрипаля стоит Россия.

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