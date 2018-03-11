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Гройсман: Украина и Латвия готовы удвоить взаимный товарооборот - до $800 млн
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11.03.2018 16:24
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Украина и Латвия ведут работу по созданию совместных предприятий
для выхода на рынки третьих стран, сообщил премьер-министр Украины
Владимир Гройсман. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Гройсман: Есть желание развиваться и заявлять о своих
технологиях, продуктах, идеях Фото: Volodymyr Groysman / Facebook
"Украина и Латвия готовы удвоить взаимный товарооборот – до
$800 млн. Мы работаем над проектами совместных предприятий для
выхода на рынки третьих стран", – написал он.По словам
украинского премьера, на прошлой неделе он провел переговоры о
создании совместных предприятий с бизнесменами Риги, Лиепае и
других городов Латвийской Республики."Здесь собрались
агропроизводители, представители косметической и фарминдустрии,
IT-сектора, транспорта... Есть желание развиваться и заявлять о
своих технологиях, продуктах, идеях", – отметил он.
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/677181132450804
7 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что
в первом полугодии этого года доля Европейского союза во внешней
торговле Украины составила 40%, тогда как в 2009 году –
25%, а в 2012 году – 30%.Заместитель министра аграрной
политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга
Трофимцева отмечала активный рост экспорта
сельскохозяйственной продукции.
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