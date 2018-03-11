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Президент России о возврате Крыма
11.03.2018 16:30
Президент России о возврате Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма вУкраине категорически невозможен.

Возврат Крыма Украине не возможен ни при каких обстоятельствах, — Путин, информирует svodka.net.

Об этом пишет российское информагентство ТАСС.

«Да что вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — заявил он в ответ на вопрос о возможности появления обстоятельств для возврата Крыма.

Как отмечает ТАСС, этот вопрос был поставлен президенту России в рамках интервью телефильма Андрея Кондрашова «Путин», опубликованного в соцсетях.

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