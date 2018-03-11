По сообщению The Sun, голливудский актер Брэд Питт занимается самосовершенствованием. Питт придерживается здорового питания и отказался от алкоголя - СМИ Фото: ЕРА Об этом сообщает The Sun.Питт планирует уделить внимание работе над собой и придерживается здорового образа жизни.Актер ежедневно тренируется, медитирует.Он отказался от алкоголя и придерживается сбалансированного питания.С 2004 по 2016 годы у Питта Были отношения с актрисой Анджелиной Джоли. Они официально оформили брак 23 августа 2014 года.Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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