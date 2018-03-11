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МИД Венгрии заявило об открытии миссии ОБСЕ в Закарпатье
11.03.2018 16:32
МИД Венгрии заявило об открытии миссии ОБСЕ в Закарпатье
Организация установила постоянное присутствие в Ужгороде
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.
МИД Венгрии заявило об открытии миссии ОБСЕ в Закарпатье Петер Сийярто. Фото: ЕРА

Сийярто сообщил, что часто консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерский общество на Закарпатье не подвергалась нападениям", - сообщает пресс-служба правящей партии "Фидес "со ссылкой на заявление Сийярто в субботу, 10 марта.

По словам Сийярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию 12.

Глава МИД Венгрии утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и главный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Стоит заметить, что заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии пока отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

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