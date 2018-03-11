Электрогрузовики Tesla Semi совершили первый рейс, сообщил глава компании Илон Маск в своем Instagram.

Грузовики, как сообщил Маск, нагружены батарейными блоками, информирует svodka.net.

В грузовике для управления используются несколько сенсорных экранов аналогичных тем, которые задействованы в автомобилях Tesla. Новинка получила полуавтономную систему вождения.

Он опубликовал фото двух грузовых электромобилей, написав, что они отправились в первое путешествие от фабрики в штате Невада до завода компании в Калифорнии.

Грузовики, как сообщил Маск, нагружены батарейными блоками. Другие подробности не разглашаются.

Читайте: В Украине увеличился спрос на электромобили

Напомним, электрогрузовик Tesla Semi Truck официально был представлен 16 ноября прошлого года в Калифорнии.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира