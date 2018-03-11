|Мама, донька і внучка: Ані Лорак зворушила шанувальників родинним кадром (ФОТО)
|11.03.2018 16:40
|
Відома співачка Ані Лорак нечасто ділиться в мережі світлинами чоловіка чи доньки, втім, днями в Інстаграмі Кароліни можна було побачити кілька зворушливих кадрів, зокрема й зроблений з мамою.
Так, на фото, яке зірка виклала в мережу, позує її мама Жанна Василівна, яка мешкає в Україні, а також сама Кароліна з донькою Софією.
"Мама + дочка + внучка = любов! Давайте говорити слова любові і визнання, зігрівати один одного теплом своїх сердець", - написала Ані Лорак.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями