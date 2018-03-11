ЕБРР выделил почти 26 миллионов евро на развитие солнечных электростанций на Винничине Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. По словам президента, благодаря этому проекту получат рабочие места более 350 человек, информирует svodka.net. Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко. «Этот проект — еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции», — добавил он. Президент поблагодарил партнеров за поддержку. Читайте: Порошенко и Гройсман проведут переговоры с Могерини svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



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