Школьник из Запорожья по имени Савелий Васильев получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Укринформ .

Ранее мальчик в возрасте десяти лет отправил обращение с просьбой рассказать о жизни в Букингемском дворце. Он поделился, что интересуется британской культурой и много считал о королеве Великобритании, однако не мог получить ответы на все вопросы. В связи с этим и решил написать Елизавете II письмо.

"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить ее жизнь. И однажды принял решение написать Елизавете II - спросить чувствует ли она себя по-настоящему королевой в своих королевских палатах, какой из шести тронов у нее самый любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал и так далее", - пояснил Васильев.

Мальчик добавил, что через некоторое время после отправки он получил письмо, подготовленное фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс по поручению королевы Великобритании. В ответе содержалась благодарность королевы за письмо, интерес к королевской семье и британской культуре. Васильев отметил, что письмо напечатано на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца. Обращение и подпись были сделаны от руки.

Также ученик получил несколько информационных лифлетов из Букингемского дворца.

Как сообщал svodka.net.uа, королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II взяла в аренду земельный участок в центре Киева.

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