|Негр-заряжающий - это практичнее чем автомат заряжания, да и заряжает он быстрее (“Business Insider”, США - 06 марта 2018 г.)
|11.03.2018 17:00
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M1A2 Abrams в Форт-Блисс.
- Я спросил экипаж Абрамса, что они думают о российском танке нового поколения T-14 “Армата”.
- Экипаж сказал, что он выглядит как толковая платформа, но при этом заметили что его автомат заряжания и необитаемая башня не кажутся им практичными.
- Они также сказали, что цель Москвы - создать беспилотный робот-танк кажется им нереалистичной.
FORT BLISS, Texas — На песчаных учебных полигонах Форта-Блисс, мне свой танк, когда я спросил их, что они думают о российском танке нового поколения .
Сначала, они были немного озадачены и посмотрели друг друга, как будто не были уверены, должны ли они отвечать. Но согласились высказать свои мнения, когда я сказал, что не буду указывать их имена.
"У T-14 экипаж состоит из трех человек" сказал один из специалистов, сидя на Абрамсе, позади 0.50-калиберного пулемета. "Весь экипаж - внутри капсулы, так что он кажется довольно безопасным".
T-14 - вариант оснащения новой российской - единого шасси, которое может использоваться для создания других боевых машин семейства Армата - таких как T-15 (или Терминатор 3) и .
По сообщениям, танк оснащен 125 мм орудием с высокой скоростью начальной снаряда и автоматом заряжания для него. Для сравнения - у Абрамса 120 мм орудие.
Один из специалистов-членов экипажа сосредоточился на автомате заряжания.
"Посмотрите вокруг" сказал он. "Видите сколько песка? Вам нужно что-то, что бы работало в любых условиях".
"Вообще-то, я думаю, русским нравится делать вещи, которые как AK, вы можете бросить его в грязь, и он будет продолжать стрелять" сказал специалист. "Но мне кажется что с T-14, они дали большого маху, пытаясь по-понтоваться".
Специалист также сказал, что член экипажа может заряжать орудие быстрее, чем существующие автоматы заряжания.
"Так какая польза от автомата заряжания?" спросил я.
"Если боеприпасы очень тяжелые и длинные, то - маленькая башня" сказал специалист. "T-14 получил её за счет полной автоматизации башни. Хотя, что произойдет, если что-то пойдет не так, как надо посреди боя? Что, кто-то должен лезть туда? Как выйти из этого положения? Я не знаю".
"Случился, скажем, отказ или осечка" вступил в разговор другой член экипажа. "Сколько работы потребуется, чтобы открыть машину, найти неполадку и исправить её?"
Тогда я спросил, что они думают о намерении Москвы создать полностью беспилотный танк, танк-робот T-14.
"Что касается обслуживания, то обслуживание танка-робота будет реально трудным делом" сказал специалист. "Все, что я делаю, я обслуживаю танки..., и эти танки всё равно ломаются".
Несмотря на то что официальная презентация танка произошла в 2015 году, из-за высокой стоимости платформы, Россия все еще не наладила серийный выпуск T-14. Первоначально Москва заявляла, что произведет ., но в конце прошлого года сказала, что к 2020 году она произведет только 100 T-14.
Daniel Brown
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