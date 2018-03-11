В столице Чили г. Сантьяго-де-Чили открыли отделение посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили.

Украинское дипломатическое представительство стало первым в Чили, сообщает сайт , передает со ссылкой на .

Представитель Чили Марио Луис Сильва подчеркнул в выступлении, что открытие дипмиссии позволит придать новый импульс развитию отношений во всех сферах.

"Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде только, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества", - заявил заместитель главы Сергей Кислица.

Отдельно украинский чиновник поблагодарил Республике Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против нашего государства.

Послом Украины в Республике Чили (по совместительству) является Юрий Дюдин.

Реальное экономическое положение украинском лучше, чем то, о котором свидетельствует официальная статистика. Часто граждане Украины имеют теневые доходы, говорит посол Канады в Украине Роман .

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