|Украина открыла первый диппредставительство в латиноамериканском государстве
|11.03.2018 17:04
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В столице Чили г. Сантьяго-де-Чили открыли отделение посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили.
Украинское дипломатическое представительство стало первым в Чили, сообщает сайт , передает со ссылкой на .
Представитель Чили Марио Луис Сильва подчеркнул в выступлении, что открытие дипмиссии позволит придать новый импульс развитию отношений во всех сферах.
"Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде только, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества", - заявил заместитель главы Сергей Кислица.
Отдельно украинский чиновник поблагодарил Республике Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против нашего государства.
Послом Украины в Республике Чили (по совместительству) является Юрий Дюдин.
Реальное экономическое положение украинском лучше, чем то, о котором свидетельствует официальная статистика. Часто граждане Украины имеют теневые доходы, говорит посол Канады в Украине Роман .