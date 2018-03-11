Экс-вице-спикер Верховной Рады, второй секретарь ЦК КПУ Адам Мартынюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман считает, что электорат Коммунистической партии можно вернуть. Мартынюк: Ничего вечного нет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Если судить по последним выборам, которые прошли в местные органы самоуправления, – часть нашего электората забирает Оппозиционный блок, часть нашего электората, вероятно, забирают те, кто выдает себя за партии, которые заботятся, например, о развитии регионов. "Наш край" – такой проект был создан, в некоторых местах они забирают часть. Часть электората, особенно в сельской местности, забирает партия, о которой сейчас очень заботится и власть Президента, – Аграрная партия", – сказал он.По словам Мартынюка, Аграрная партия – "это местные аграрные бароны, которые всесильны на селе"."И, конечно, обеспечивают такое голосование, которое им выгодно, потому что они дают работу и за эту работу требуют своих депутатов", – заявил экс-вице-спикер.Он считает, что электорат еще можно вернуть."Сегодня разобрали, но все течет, все меняется. Ничего вечного нет", – отметил Мартынюк.В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины. В январе 2016 года, как сообщили в Министерстве юстиции, Высший административный суд счел кассационную жалобу Компартии Украины необоснованной, таким образом подтвердив законность ее запрета.В январе 2017 года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что КПУ должна отчитываться о своем имуществе и финансах. В ведомстве объяснили, что решение Окружного административного суда Киева о запрете деятельности КПУ пока не вступило в силу, так как было обжаловано партией в апелляционном порядке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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