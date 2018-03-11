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Мартынюк: Часть коммунистического электората забирает Оппоблок, "Наш край" и Аграрная партия
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11.03.2018 17:04
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Экс-вице-спикер Верховной Рады, второй секретарь ЦК КПУ Адам
Мартынюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе
Бацман считает, что электорат Коммунистической партии можно
вернуть. Мартынюк: Ничего вечного нет Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com "Если судить по последним выборам, которые прошли в
местные органы самоуправления, – часть нашего электората
забирает Оппозиционный блок, часть нашего электората, вероятно,
забирают те, кто выдает себя за партии, которые заботятся,
например, о развитии регионов. "Наш край" – такой проект был
создан, в некоторых местах они забирают часть. Часть электората,
особенно в сельской местности, забирает партия, о которой сейчас
очень заботится и власть Президента, – Аграрная
партия", – сказал он.По словам Мартынюка, Аграрная
партия – "это местные аграрные бароны, которые всесильны
на селе"."И, конечно, обеспечивают такое голосование, которое им
выгодно, потому что они дают работу и за эту работу требуют своих
депутатов", – заявил экс-вице-спикер.Он считает, что электорат
еще можно вернуть."Сегодня разобрали, но все течет, все меняется.
Ничего вечного нет", – отметил Мартынюк.В декабре 2015 года
Окружной административный суд
Киева запретил деятельность Компартии Украины. В январе
2016 года, как сообщили в Министерстве юстиции, Высший
административный суд счел кассационную жалобу Компартии Украины
необоснованной, таким образом подтвердив законность ее
запрета.В январе 2017 года Нацагентство по вопросам предотвращения
коррупции сообщило, что КПУ должна отчитываться о своем
имуществе и финансах. В ведомстве объяснили, что решение
Окружного административного суда Киева о запрете деятельности КПУ
пока не вступило в силу, так как было обжаловано партией в
апелляционном порядке.
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