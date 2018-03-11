В церемонии приняли участие должностные лица и представители украинской общины Чили

Отделение Посольства Украины в Аргентинской Республике и Республике Чили открыли 10 марта.

От имени правительства Чили церемонию открыл представитель МИД Чили Марио Луис Сильва.

"Открытие украинской дипломатической миссии является важным этапом в развитии двусторонних украинский-чилийских отношений, поскольку позволит придать новый импульс развитию отношений во всех сферах", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица также выразил убеждение, что открытие украинского учреждения будет помогать активизации сотрудничества между сторонами.

"Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде только, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества", - сказал он.

Кроме того, украинский чиновник поблагодарил Республике Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против нашего государства.

В церемонии приняли участие должностные лица и представители украинской общины Чили.