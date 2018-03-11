11 марта в поселке Курсаково в Московской области обнаружили тело местного жителя с рваными ранами, характерными при укусах собак, сообщили в Следкоме РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На жителей Подмосковья нападает стая бродячих собак Фото: ЕРА (иллюстративное фото) Тело мужчины с рваными ранами, характерными для укусов собак, обнаружили 11 марта в поселке Курсаково."В местную больницу с аналогичными телесными повреждениями поступила женщина. Предположительно, те же собаки причинили ей укушенные раны. Вероятнее только, на местных жителей напала стая бродячих собак", – заявили в Следкоме РФ. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что от укусов погиб 19-летний парень.Собеседник "Интерфакса" уточнил, что пострадавшей от нападения животных женщине 24 года. Она находится в тяжелом состоянии.Следком РФ заявил о проведении проверки и поиска собак с участием сотрудников службы по отлову животных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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