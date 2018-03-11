11 марта в поселке Курсаково в Московской области обнаружили тело
местного жителя с рваными ранами, характерными при укусах собак,
сообщили в Следкоме РФ. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке На жителей Подмосковья нападает стая бродячих
собак Фото: ЕРА (иллюстративное фото) Тело мужчины с рваными
ранами, характерными для укусов собак, обнаружили 11 марта в
поселке Курсаково."В местную больницу с аналогичными телесными
повреждениями поступила женщина. Предположительно, те же собаки
причинили ей укушенные раны. Вероятнее только, на местных жителей
напала стая бродячих собак", – заявили в Следкоме
РФ. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах
сообщил, что от укусов погиб 19-летний
парень.Собеседник "Интерфакса" уточнил, что пострадавшей
от нападения животных женщине 24 года. Она находится в тяжелом
состоянии.Следком РФ заявил о проведении проверки и поиска собак с
участием сотрудников службы по отлову животных.
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