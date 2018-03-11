В воскресенье, 11 марта, один из автомобилей активистов, которые устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, попал в дорожно-транспортное происшествие по дороге к жилищу министра. Об этом сообщает NEWSONE .

На перекрестке автомобильная колонна активистов попыталась развернуться в то время, как их решил обогнать грузовик по полосе встречного движения. Во время поворота влево одна из машин колонны врезалась в грузовик.

Активисты рассказали, что передвигались со скоростью не более 20 километров в час, и никто не нарушал правила дорожного движения. В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова прибыла колонна из около 10 автомобилей общественных активистов и представителей "Руху новых сил".

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