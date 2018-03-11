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Дженнифер Лопес покорила поклонников "легендарной попой"
11.03.2018 17:36
Дженнифер Лопес покорила поклонников "легендарной попой" По теме:

Легендарная американская певица Дженнифер Лопес, которая летом 2017 года отпраздновала свое 48-летие, порадовала своих поклонников откровенным снимком, где во всей красе демонстрирует свои аппетитные формы.

Соблазнительное фото поп-дива опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает  со ссылкой на .

На фотографии Дженнифер Лопес позирует в смелом наряде, который грамотно подчеркивает ее женственную фигуру.

Поклонники звезды пришли в восторг от сексуального снимка: мене чем за сутки фото набрало более 760 тысяч лайков и свыше пяти тысяч комментариев.







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