Нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко утверждает, что ухода Порошенко с должности президента желают генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко. Лещенко (на фото) отметил, что Порошенко более приемлем для Запада, чем Янукович Фото: Александр Сенько / Facebook По его мнению, Януковича подвело чувство меры."Он считал всех вокруг идиотами, хотя идиотом был сам. Он хотел всех "пошити в дурнi", а его "в дурнi пошила" судьба. Поэтому он потерял власть так быстро и так неожиданно. Порошенко думает, что всех сможет обхитрить. Он намного умнее Януковича, талантливее, приемлемей для Запада, но общество уже устало от Порошенко. Мне кажется, в этом проблема", – считает Лещенко.Нардеп утверждает, что скорейшего ухода Порошенко с должности желали бы три его основные политические союзники: генеральный прокурор Юрий Луценко, премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко."Они не видят себя рядом с ним из-за эгоцентричных методов управления и его желания подчинить все интересы своим собственным, начиная от политических и заканчивая сугубо коррупционными. ...Чтобы все деньги шли через него и все политические решения, назначения шли через него", – заявил Лещенко.Порошенко победил на выборах в мае 2014 года, после бегства из страны Януковича. За Порошенко проголосовали 54,7% украинцев при явке 59,48%.Очередные президентские выборы должны состояться в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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