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Лещенко: Порошенко думает, что всех сможет обхитрить
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11.03.2018 17:36
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко утверждает, что
ухода Порошенко с должности президента желают генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и
мэр Киева Виталий Кличко. Лещенко (на фото) отметил, что Порошенко
более приемлем для Запада, чем Янукович Фото: Александр Сенько /
Facebook По его мнению, Януковича подвело чувство меры."Он считал
всех вокруг идиотами, хотя идиотом был сам. Он хотел всех "пошити в
дурнi", а его "в дурнi пошила" судьба. Поэтому он потерял власть
так быстро и так неожиданно. Порошенко думает, что всех сможет
обхитрить. Он намного умнее Януковича, талантливее, приемлемей для
Запада, но общество уже устало от Порошенко. Мне кажется, в этом
проблема", – считает Лещенко.Нардеп утверждает, что скорейшего
ухода Порошенко с должности желали бы три его основные политические
союзники: генеральный прокурор Юрий Луценко, премьер-министр
Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко."Они не видят себя
рядом с ним из-за эгоцентричных методов управления и его желания
подчинить все интересы своим собственным, начиная от политических и
заканчивая сугубо коррупционными. ...Чтобы все деньги шли через
него и все политические решения, назначения шли через него", –
заявил Лещенко.Порошенко победил на выборах в мае 2014
года, после бегства из страны Януковича. За Порошенко проголосовали
54,7% украинцев при явке 59,48%.Очередные президентские выборы
должны состояться в Украине в 2019 году.
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