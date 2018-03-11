|Украина может сократить потребление газа еще на 5 млрд кубометров, - Гройсман
|11.03.2018 17:36
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Сократить потребление планируется уже к 2022 годуЗа последние три года потребление газа в Украине сократилось на 6000000000 кубометров, однако страна способна продолжить сокращение и снизить потребность еще в 5 млрд, уверен премьер-министр Владимир Гройсман.
Фото: ukrinform.ua
Достичь этого показателя планируется к 2022 году.
"Прогноз на 2022 - 13 млрд кубов. То есть, Украина может снизить потребление еще на 5 млрд кубов", - сообщил Гройсман.
Для сравнения, по данным Гройсмана в 2014 году Украина потребляла 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году - 18 млрд кубов.
Также Гройсман заявил о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, рост числа домохозяйств, использующих солнечные электроустановки - таких в Украине в конце в 2015 году было 21, а в конце 2017 - 3010 домов.
Напомним, по итогам января 2018 украинская промышленность увеличила потребление газа на 33,8% по сравнению с январем прошлого года - до 1400000000 куб. м.
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