Сократить потребление планируется уже к 2022 году

Достичь этого показателя планируется к 2022 году.

"Прогноз на 2022 - 13 млрд кубов. То есть, Украина может снизить потребление еще на 5 млрд кубов", - сообщил Гройсман.

Для сравнения, по данным Гройсмана в 2014 году Украина потребляла 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году - 18 млрд кубов.

Также Гройсман заявил о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, рост числа домохозяйств, использующих солнечные электроустановки - таких в Украине в конце в 2015 году было 21, а в конце 2017 - 3010 домов.

Напомним, по итогам января 2018 украинская промышленность увеличила потребление газа на 33,8% по сравнению с январем прошлого года - до 1400000000 куб. м.