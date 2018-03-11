Горняков эвакуировали на поверхность из-за возгорания в шахте "АрселорМиттал Темиртау"

В Карагандинской области Казахстана на шахте им.Костенко угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в минувшую субботу произошло возгорание на участке вентиляционной сбойки, сообщила пресс-служба компании.

По ее информации, начальник смены незамедлительно ввел план ликвидации аварии.

"Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности", - отмечается в сообщении.

В компании сообщили, что причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации возгорания и комиссионного расследования.

"На всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности, в соответствии со стандартами угольного департамента", - подчеркнули в пресс-службе.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат и восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.