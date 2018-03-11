|Могерини: Украина должна усилить борьбу с коррупцией
|11.03.2018 17:40
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Украине следует удвоить работу в самых важных областях, включая сферу борьбу с коррупцией. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии, высший представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини в интервью УНИАН.
"Мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии", - сказала она.
Также Могерини назвала еще одним важным шагом то, что необходимо "убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются".
Кроме того, вице-президент Европейской комиссии подчеркнула, что в Европейском союзе "ожидают реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу".
Как сообщал svodka.net ранее, вице-президент Европейской комиссии, главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини сообщила, что у Европейского союза нет усталости от Украины.
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