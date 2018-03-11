Порошенко: финансирование ЕБРР строительства СЭС на Винничине – еще один шаг к энергонезависимости страны

Президент Украины Петр Порошенко благодарен Европейскому банку реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, ЕБРР) за организацию финансирования на EUR25,9 млн для строительства СЭС мощностью почти 34 МВт в Винницкой области.

"ЕБРР выделил 25,9млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.. Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции. Благодарен нашим партнерам за поддержку", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Как соощалось, 2 марта пресс-служба ЕБРР сообщила, что банк организовал группе Kness финансирование на EUR 25,9 млн для строительства трех солнечных электростанций (СЭС) общей установленной мощностью 33,9 МВт в Винницкой области. Из этой суммы EUR18,5 млн составит кредит самого ЕБРР, еще EUR7,4 млн – кредит Фонда чистых технологий. Техническая помощь по проекту предоставлена в рамках программы EU4Business.

Группа Kness является крупным EPC-контрактором, включает инжиниринговую компанию "Подольский энергоконсалтинг", реализует инверторное оборудование, шкафы сбора мощности, системы мониторинга генерации и опорные конструкции для солнечных панелей украинского производства.