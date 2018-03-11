Сотрудники Государственной автомобильной инспекции Российской Федерации остановили "главу" Горняцкой районной администрации в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова, приказав ему заменить номерные знаки автомобиля "ДНР" на украинские. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Мужчине пригрозили штрафом и эвакуацией машины на штрафплощадку, если он откажется подчиниться требованию.

Ранее сотрудники Государственной пограничной службы Украины уже фиксировали случаи отказа пограничниками России в проезде граждан Украины через пункты пропуска при наличии у них документов "ДНР/ЛНР".

"Заставляя людей делать эти "бумажки", боевики только тешат собственное эго и пополняют собственные счета. Ведь эти документы так называемых республик никто в мире не признает", - говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что в 2017 году президент России Владимир Путин подписал "Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Позже секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что признание паспортов "ДНР/ЛНР" вероятно только в отдельных случаях.

"Любые документы выданы фейковых республиками не признанные никем, даже создателем данных незаконных формирований. Да, это театр абсурда", - добавили в Государственной пограничной службе Украины.

Как сообщал svodka.net, украинские пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак, которых в пятницу, 2 марта, освободили из российского плена, рассказали об условиях содержания в тюрьме.

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