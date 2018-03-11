Название новой ракеты РФ "П...здец" отразит и результат ее применения, и восторг лидеров страны от осознания ее наличия, и количество потраченных средств, и реакцию широкой общественности на новость о ее существовании, и то, что происходит в РФ и в мире. Так считает российский поэт, сценарист и комедийный актер Семен Слепаков. Слепаков: О прилете ракеты удобно оповещать наших "западных партнеров" Фото: Семён Слепаков / Facebook "Считаю, что новую крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой нужно назвать "П...здец". Это емкое слово отразит все – и результат ее применения, и весть наших лидеров от осознания ее наличия, и количество потраченных средств, и реакцию широкой общественности на новость о ее существовании, и то, что происходит в стране, и то, что происходит в мире", – написал он.По словам барда, ракета с таким названием, имеющем "очень мощное женское начало", не даст Западу обвинить Россию в сексизме."О прилете ракеты удобно оповещать наших "западных партнеров". Не нужно никаких длинных заявлений. Достаточно просто сказать: "Вам п...здец». Можно в конце добавить "ребята". А если ракеты, как считают некоторые эксперты, не существует, то слово "п...здец» тоже подходит, просто надо его произносить с другой интонацией", – считает Слепаков.Основной проблемой названия актер назвал его непереводимость на иностранный язык."Смысл донести можно, а передать эмоции трудно. Зато можно будет испытать фонетическую веселье, глядя на то, как мучаются иностранцы, пытаясь произнести название нашей ракеты. Представляю себе как оно будет звучать в новостях CNN с американским акцентом. "Пьиздьетс", – заявил Слепаков. https://www.facebook.com/semen.slepakov.tnt/posts/1797225650329127 1 марта во время обращения к Федеральному собранию Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ракеты слепаков что как происходит Теги: политика