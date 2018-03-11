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Слепаков: Новую крылатую ракету с ядерной энергетической установкой нужно назвать "П...здец"
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11.03.2018 18:08
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Название новой ракеты РФ "П...здец" отразит и результат ее
применения, и восторг лидеров страны от осознания ее наличия, и
количество потраченных средств, и реакцию широкой общественности на
новость о ее существовании, и то, что происходит в РФ и в мире. Так
считает российский поэт, сценарист и комедийный актер Семен
Слепаков. Слепаков: О прилете ракеты удобно оповещать наших
"западных партнеров" Фото: Семён Слепаков / Facebook "Считаю, что
новую крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной
энергетической установкой нужно назвать "П...здец". Это емкое слово
отразит все – и результат ее применения, и весть наших лидеров
от осознания ее наличия, и количество потраченных средств, и
реакцию широкой общественности на новость о ее существовании, и то,
что происходит в стране, и то, что происходит в мире", –
написал он.По словам барда, ракета с таким названием, имеющем
"очень мощное женское начало", не даст Западу обвинить Россию в
сексизме."О прилете ракеты удобно оповещать наших "западных
партнеров". Не нужно никаких длинных заявлений. Достаточно просто
сказать: "Вам п...здец». Можно в конце добавить "ребята". А если
ракеты, как считают некоторые эксперты, не существует, то слово
"п...здец» тоже подходит, просто надо его произносить с другой
интонацией", – считает Слепаков.Основной проблемой названия
актер назвал его непереводимость на иностранный язык."Смысл донести
можно, а передать эмоции трудно. Зато можно будет испытать
фонетическую веселье, глядя на то, как мучаются иностранцы, пытаясь
произнести название нашей ракеты. Представляю себе как оно будет
звучать в новостях CNN с американским акцентом. "Пьиздьетс", –
заявил Слепаков.
https://www.facebook.com/semen.slepakov.tnt/posts/1797225650329127
1 марта во время обращения к Федеральному собранию
Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной
энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета",
которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в
конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на
вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс
"Кинжал", началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы
Кремля показали видео с пробными запусками ракет и
анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.
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