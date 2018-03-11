Потребление газа в Украине сократилось на 6 миллиардов кубометров, но страна способна продолжить сокращение и снизить потребность ещё на 5 млрд. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook, передает со ссылкой на .

Достичь этого показателя планируется к 2022 году.

"Прогноз на 2022 год - 13 млрд кубов. То есть, Украина может снизить потребление ещё на 5 млрд кубов", - сообщил Гройсман.

Для сравнения, в 2014 году Украина потребляла 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году - 18 млрд кубов.

Гройсман заявил о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, рост количества домохозяйств, использующих солнечные электроустановки - таких в Украине в конце 2015 года было 21, а в конце 2017 - 3010 домов.

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