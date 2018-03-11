Вам трудно спать? У вас бессонница? И даже считать овечек не помогает? Есть простое решение, разработанное специалистами, пишет со ссылкой на и .

Если у вас есть проблемы с засыпанием в ночное время то, скорее только, вы уже пробовали бесчисленные чаи, лосьоны и медитационные практики, чтобы расслабиться и поспать.

Взрослым требуется в среднем 6-8 часов сна каждую ночь, чтобы функционировать на оптимальных уровнях и просто чувствовать себя отлично!

Итак, какие сигналы вы посылаете своему разуму и телу, когда приходит время сна?

Попробуйте этот простой трюк!

, недостаток сна негативно влияет на ваш вес, мышление, сексуальную жизнь, память, кожу и даже водительские навыки. Да, вы правильно поняли – нужно немедленно решить эту проблему!

Если вы готовы наконец-то выспаться, попробуйте дыхательную технику «4-7-8», которая поможет вам заснуть в течение 60 секунд.

Разработанная доктором Эндрю Вейлом, эта техника сочетает дыхание и медитацию, помогая вашему телу бороться со стрессом.

Вейл называет ее «естественным транквилизатором для нервной системы», который помогает быстро уменьшить напряжение и позволяет организму расслабиться.

Суть техники такова: дыхание через нос в течение четырех секунд, удерживание дыхания в течение семи секунд, а затем выдохи ртом в течение восьми секунд.

Такой трюк успокаивает добрый ритм и расслабляет. Доктор Вейл говорит, что нужно трижды повторить «4-7-8» и вы тут же уснете.

Узнайте больше о такой технике из видео ниже (особенно, если знаете английский) и не забудьте опробовать ее сегодня вечером!

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