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В Закарпатской ОГА заявили, что не знают о начале работы в области миссии ОБСЕ
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11.03.2018 18:24
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в
Закарпатской области начала работу специальная мониторинговая
задача ОБСЕ. В Закарпатской облгосадминистрации отметили, что их об
этом не уведомляли. Сийярто заявил, что миссию ОБСЕ направили на
Закарпатье Фото: OSCE SMM Ukraine / Twitter "Не было предложений к
администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И
власть не давала согласия", – отметил он.В то же время, Галас
отметил, что вероятно, такое согласование не нужно, но ОБСЕ могла
бы сообщить Закарпатской ОГА об открытии офиса.По словам
пресс-секретаря, ближайший офис миссии ОБСЕ находится в
Ивано-Франковске.6 марта Общество венгерской культуры
Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную
мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта Сийярто заявлял, что в
Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей
ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия
нападений на венгерское меньшинство".10 марта Сийярто сообщил, что
ОБСЕ согласилась направить на Закарпатье 12 наблюдателей
и установить их постоянное присутствие в УжгородеОфициально о
направлении отдельной миссии в Закарпатье ни ОБСЕ, ни украинские
власти не заявляли. Однако в Украине, прежде только в зоне боевых
действий на Донбассе, уже действует специальная мониторинговая
задача ОБСЕ, ее мандат распространяется на всю территорию страны.
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