Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Закарпатской области начала работу специальная мониторинговая задача ОБСЕ. В Закарпатской облгосадминистрации отметили, что их об этом не уведомляли. Сийярто заявил, что миссию ОБСЕ направили на Закарпатье Фото: OSCE SMM Ukraine / Twitter "Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И власть не давала согласия", – отметил он.В то же время, Галас отметил, что вероятно, такое согласование не нужно, но ОБСЕ могла бы сообщить Закарпатской ОГА об открытии офиса.По словам пресс-секретаря, ближайший офис миссии ОБСЕ находится в Ивано-Франковске.6 марта Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта Сийярто заявлял, что в Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство".10 марта Сийярто сообщил, что ОБСЕ согласилась направить на Закарпатье 12 наблюдателей и установить их постоянное присутствие в УжгородеОфициально о направлении отдельной миссии в Закарпатье ни ОБСЕ, ни украинские власти не заявляли. Однако в Украине, прежде только в зоне боевых действий на Донбассе, уже действует специальная мониторинговая задача ОБСЕ, ее мандат распространяется на всю территорию страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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