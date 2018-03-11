|Сергей Переслегин. Будущее образования. Кризис Болонской системы
|11.03.2018 18:27
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1:58 - 5:24 О контракте с азербайджанцами
5:24 - 14:06 Базовая проблема
14:06 - 27:47 Болонская система и новый технологический уклад
27:47 - 31:44 Масштаб реформы
31:44 - 36:22 Идея образования
36:22 - 40:03 Образовательная идеология
40:03 - 46:52 Маятник реформирования
46:52 - 48:52 Образование и культурный код
Образовательные каноны:
48:52 - 50:00 античный;
50:00 - 50:55 советский;
50:55 - 51:55 болонский.
Современные версии образовательных канонов:
51:55 - 54:10 античного;
54:10 - 56:56 советского;
56:56 - 59:22 постиндустриального.
59:22 - 1:02:29 Геопланетарный канон
1:02:29 - 1:03:23 Схема рассмотрения национальных образовательных систем
1:03:23 - 1:06:50 РФ
1:06:50 - 1:07:48 Украина
1:07:48 - 1:10:01 Франция
1:10:01 - 1:12:11 Италия
1:12:11 - 1:12:58 Швеция
1:12:58 - 1:15:27 Финляндия
1:15:27 - 1:19:05 Германия
1:19:05 - 1:19:57 Дания
1:19:57 - 1:23:19 Исландия
1:23:19 - 1:26:51 США
1:26:51 - 1:27:43 Великобритания
1:27:43 - 1:30:05 Ирландия
1:30:05 - 1:30:40 Канада
1:30:40 - 1:31:27 Австралия
1:31:27 - 1:32:34 Н. Зеландия
1:32:34 - 1:35:46 КНР
1:35:45 - 1:36:46 Япония
1:36:46 - 1:37:36 Южная Корея
1:37:36 - 1:39:04 Тайвань
1:39:04 - 1:40:57 Сингапур
1:40:57 - 1:42:08 Иран
1:42:08 - 1:42:55 Катар
1:42:55 - 1:43:21 Форматы образования:
1:43:21 - 1:44:29 ремесленный;
1:44:29 - 1:44:58 индустриальный;
1:44:58 - 1:45:23 профессиональный;
1:45:23 - 1:46:09 технологический;
1:46:09 - 1:46:31 персональный;
1:46:31 - 1:46:38 дополняющий, клубный.
1:46:38 - 1:47:13 Можно ли перейти от технологического формата сразу к персональному и дополняющему?
1:47:13 - 1:48:14 Базовое противоречие образования
1:48:14 - 1:48:55 Формат взаимодействия учителя и ученика
1:48:55 - 1:51:56 Образовательная политика
1:51:56 - 1:53:06 Образовательная среда
1:53:06 - 1:53:43 Образование как социальная политика
1:53:46 - 1:56:13 Промышленная политика
1:56:13 - 2:00:14 Прогноз
2:00:14 - 2:01:26 Содержание образования
2:01:26 - 2:02:53 Базовые противоречия образовательных реформ
2:02:53 - 2:04:48 Стратегическая образовательная инициатива
2:04:58 - 2:19:40 Ответы на вопросыИсточник - .
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