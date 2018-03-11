1:58 - 5:24 О контракте с азербайджанцами 5:24 - 14:06 Базовая проблема 14:06 - 27:47 Болонская система и новый технологический уклад 27:47 - 31:44 Масштаб реформы 31:44 - 36:22 Идея образования 36:22 - 40:03 Образовательная идеология 40:03 - 46:52 Маятник реформирования 46:52 - 48:52 Образование и культурный код Образовательные каноны: 48:52 - 50:00 античный; 50:00 - 50:55 советский; 50:55 - 51:55 болонский. Современные версии образовательных канонов: 51:55 - 54:10 античного; 54:10 - 56:56 советского; 56:56 - 59:22 постиндустриального. 59:22 - 1:02:29 Геопланетарный канон 1:02:29 - 1:03:23 Схема рассмотрения национальных образовательных систем 1:03:23 - 1:06:50 РФ 1:06:50 - 1:07:48 Украина 1:07:48 - 1:10:01 Франция 1:10:01 - 1:12:11 Италия 1:12:11 - 1:12:58 Швеция 1:12:58 - 1:15:27 Финляндия 1:15:27 - 1:19:05 Германия 1:19:05 - 1:19:57 Дания 1:19:57 - 1:23:19 Исландия 1:23:19 - 1:26:51 США 1:26:51 - 1:27:43 Великобритания 1:27:43 - 1:30:05 Ирландия 1:30:05 - 1:30:40 Канада 1:30:40 - 1:31:27 Австралия 1:31:27 - 1:32:34 Н. Зеландия 1:32:34 - 1:35:46 КНР 1:35:45 - 1:36:46 Япония 1:36:46 - 1:37:36 Южная Корея 1:37:36 - 1:39:04 Тайвань 1:39:04 - 1:40:57 Сингапур 1:40:57 - 1:42:08 Иран 1:42:08 - 1:42:55 Катар 1:42:55 - 1:43:21 Форматы образования: 1:43:21 - 1:44:29 ремесленный; 1:44:29 - 1:44:58 индустриальный; 1:44:58 - 1:45:23 профессиональный; 1:45:23 - 1:46:09 технологический; 1:46:09 - 1:46:31 персональный; 1:46:31 - 1:46:38 дополняющий, клубный. 1:46:38 - 1:47:13 Можно ли перейти от технологического формата сразу к персональному и дополняющему? 1:47:13 - 1:48:14 Базовое противоречие образования 1:48:14 - 1:48:55 Формат взаимодействия учителя и ученика 1:48:55 - 1:51:56 Образовательная политика 1:51:56 - 1:53:06 Образовательная среда 1:53:06 - 1:53:43 Образование как социальная политика 1:53:46 - 1:56:13 Промышленная политика 1:56:13 - 2:00:14 Прогноз 2:00:14 - 2:01:26 Содержание образования 2:01:26 - 2:02:53 Базовые противоречия образовательных реформ 2:02:53 - 2:04:48 Стратегическая образовательная инициатива 2:04:58 - 2:19:40 Ответы на вопросы Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



аналитика обозрение образования образовательная политика образовательных технологический Теги: видеосюжеты