19-летний Давид Поп из Закарпатья рассказал, что напавшие на их лагерь кричали, чтобы ромы "убирались прочь". 19-летний Давид Поп получил два ножевых ранения Фото: radiosvoboda.org Поп получил колотые раны грудной клетки и правого плеча. Он был прооперирован и сейчас его состояние стабильное. По словам парня, когда ночью на лагерь напали, он спал в сооруженном из подручных материалов временном жилье."Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток. Нас было около 10 человек и тех, кто напал где-то столько же. В лагере были дети. Они нападали на нас с ножами. Я в этот лагерь приехал в субботу, а вечером произошло это. Нападавшие кричали, чтобы мы убирались прочь оттуда", – рассказал потерпевший.Парень понимает украинский язык, но говорит очень плохо.На месте, где располагался лагерь, продолжаются следственные действия. По словам охранника фирмы, которая расположена неподалеку, жители лагеря прибыли примерно две недели назад и вело себя тихо.Председатель общественной организации "Ромы Украины. Тернипе" Николай Юрченко рассказал, что в лагере проживало более 10 путешествующих ромов из Закарпатья, которые зарабатывали сбором макулатуры и металла."Я предлагал властям выделять временные участки под кемпинги, чтобы ромы, которые кочуют, имели возможность там быть, социализироваться", – рассказал он.Сейчас жители лагеря, на который было совершено набег, находятся от охраной полиции. Городской голова Львова Андрей Садовый пообещал, что мэрия на несколько дней предоставит пострадавшим временное жилье.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено нападение. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.В прокуратуре Львовской области сообщали, что только к инциденту причастно 11 человек. Также там отмечали, что в результате нападения 24-летний молодой человек погиб от ножевых ранений, а еще три человека, между которых 10-летний мальчик, пострадали.По данным издания Zaxid.net, на лагерь напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь". Сайт сообщает, что как организатора нападения полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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