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Мартынюк: Я помог дочке купить дом в Конча-Заспе. Но говорить о том, что мы олигархи или очень богатые, не стал бы
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11.03.2018 18:39
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Экс-вице-спикер Верховной Рады, второй секретарь ЦК КПУ Адам
Мартынюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе
Бацман объяснил, что в течение 40 лет был "сравнительно
высокооплачиваемым человеком". Мартынюк: Зарплата у меня была 600
карбованцев Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Моя дочка,
которой уже почти 40 лет, занимается небольшим бизнесом и имеет
немножко заработка. Какой у нее бизнес? Салон красоты", –
сказал он.Экс-вице-спикер утверждает, что она не построила дом, а
купила его."И лет шесть–семь она приводит его в порядок, но еще не
привела. Во-вторых, давайте не забывать, что 20 лет в нынешней
Украине и 20 лет в предыдущей Украине я был сравнительно
высокооплачиваемым человеком. Во всяком случае, советское время я
закончил в должности секретаря Львовского горкома партии. Тогда
зарплата у меня была 600 карбованцев. Это большая зарплата", –
отметил Мартынюк.По его словам, он помог дочке сбережениями,
которые накопил в течение 20 лет работы в Верховной Раде."Но
говорить о том, что мы олигархи или очень богатые люди, я бы не
стал, к сожалению", – заявил секретарь ЦК КПУ.Первым
заместителем председателя Верховной Рады Украины Мартынюк был с 9
июля 1998 года по 21 января 2000 года, с 18 ноября 2003 года по 4
апреля 2006 года, с 11 июля 2006 года по 20 сентября 2007 года и с
11 мая 2010 года по 12 декабря 2012 года.
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