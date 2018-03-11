В воскресенье, 11 марта, в Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около села Богуслав на 295 километре трассы Киев-Луганск-Изварино. На место выехали спасатели 37-й и 27-й государственных пожарно-спасательных частей. Они выяснили, что в столкнулись грузовик "Мясной мясокомбинат" и легковой автомобиль марки ВАЗ 2112, из-за чего начался пожар. Огонь охватил 20 квадратных метров и уничтожил оба транспортных средства.

В результате происшествия четыре человека, включая одного ребенка, погибли. Еще трое пострадали, их доставили в 4 центральную городскую больницу. Устанавливаются личности жертв и пострадавших. Также правоохранители выясняют причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, один из автомобилей активистов, которые устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, попал в дорожно-транспортное происшествие по дороге к жилищу министра.

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