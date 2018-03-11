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Будущий глава МВД Германии намерен ускорить в стране процедуры депортации и предоставления убежища
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11.03.2018 18:55
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По мнению будущего министра внутренних дел Германии Хорста
Зеехофера, в Германии должно существенно увеличиться число
депортаций. Зеерхофер займет пост министра внутренних дел в новом
немецком правительстве Фото: EPA По его словам, к правонарушителям
и преступникам будут приниматься самые жесткие меры в этом
вопросе.Также, по мнению будущего министра, в Германии должно
существенно увеличиться число депортаций.Но в то же время, решение
о предоставлении убежища должно быть принято в течение нескольких
месяцев, а не "год и более", убежден политик.Как сообщала "Німецька
хвиля", в 2017 году количество прибывших в ФРГ сократилось до 186,6
тыс, тогда как в 2016 году в страну прибыло 280 тыс. человек.4
марта Социал-демократическая партия Германии выступила за
создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с канцлером
Ангелой Меркель. Согласно договоренностям от 7 февраля,
должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и
СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС
займут три поста в новом правительстве.
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