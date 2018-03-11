Президентом Чили стал 68-летний миллиардер, глава партии «Национальное обновление» Себастьян Пиньера.

Он сменил правившую страной с 2014 года социалиста Мишель Бачелет.

Церемония инаугурации прошла в здании национального конгресса южноамериканской страны и транслировалась в эфире местного телевидения. , информирует svodka.net.

Бачелет лично передала президентскую ленту своему преемнику на этом посту, и Пиньера принес присягу в качестве нового главы государства.

Пиньера одержал победу на президентских выборах в декабре 2017 года, опередив во втором туре сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера.

Пиньера стал президентом во второй раз — он уже занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год.

Пиньера пришел в политику в 1989 году, до этого много лет проработал в экономических и банковских институтах, занимался инвестиционной деятельностью.

По данным журнала Forbes, в 2017 году состояние Пиньеры составляло 2,7 млрд долларов. От политика либеральной формации Пиньеры наблюдатели ожидают изменения курса после правления социалиста Бачелет в сторону обеспечения роста экономики и отмены ряда реформ в налоговой и социальной сфере, предпринятых его предшественницей.

По мнению Пиньеры, они больно ударили по экономике Чили, являющейся крупнейшим мировым производителем меди.

Кроме того, в воскресенье палату депутатов чилийского парламента возглавила социалистка Майя Фернандес, внучка свергнутого в 1973 году президента Сальвадора Альенде.

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