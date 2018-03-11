В Санкт-Петербурге на активиста движения "Солидарность" Всеволода Нелаева напали, когда он стоял на улице с украинским флагом и плакатом "Свободу политзаключенному Денису Бахолдина", передает со ссылкой на .

Нападающий вышли из автомобиля Mersedes и начал обижать Нелаева. Другой человек попросил его не трогать активиста. Нападающий попытался ударить активиста, затем пригрозил физической расправой и ушел, сообщает "Українська правда".

Через 20 мин нападающий вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, попытался вырвать из рук плакат. Между ними завязалась драка. Преступник достал нож. С ним был задержан сотрудниками полиции, которые проезжали мимо.

Преступник сопротивлялся аресту и заявлял, что у него есть какое-то удостоверение.

Нелаев написал заявление о нападении в полицию.

Общественный активист из Москвы Денис Бахолдин, который некоторое время жил в Украине и в марте исчез в России, находится под арестом в следственном изоляторе в Брянске. После задержания его на 12:00 приковали наручниками к батарее, били по ногам и голове, требуя признаться, что он входит в "Правого сектора".

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