Ведущий научный сотрудник института социологии РАН Светлана Мареева рассказала интересное:

И в мегаполисах, и в городской провинции мы обнаружили значительное снижение усилий людей по наращиванию своего человеческого капитала. То есть люди перестают вкладывать деньги в свое образование и в образование своих детей. Вы спросите — почему? Наверное, не видят необходимости. Идет деквалификация труда — то есть доля интеллектуалов сокращается, в то же время растет количество рабочих со средней и низкой квалификацией.

Должен быть стимул, отдача в повышении уровня образования. Если ты понимаешь, что на данном месте не требуется каких-то особенных умений, зачем стараться?

Была догадка, что у людей просто нет лишних денег на эти цели. Но она не оправдалась. Мы сейчас говорим о среднем классе, который в это активно инвестировал, а сейчас перестал. Но при этом у них становится больше товаров длительного пользования, причем новых. То есть они просто перенаправляют свободные средства на обновление среды жизни.

PS. Светлана Мареева или не понимает, или просто не хочет произнести — люди разочаровались в образовании. Институты превратились в лавки по торговле дипломами, даваемые ими мифические «знания» на практике оказываются бесполезным набором хлама, а сами дипломы так быстро утрачивают вес при трудоустройстве, что скоро не будут стоить и бумаги, на которой напечатаны.

Я тут недавно смотрел, как выглядит работа станочников металлорежущих станков на КнаАПО (завод, который делает истребители Сухого) — так вот там фрезеровщик и токарь сидят перед экраном, изредка замеряя размеры детали и подстраивая параметры резания, или меняя затупившийся инструмент в головках, а сама обработка идет в закрытой зоне. Такая работа требует существеных технических знаний, чуваку из ПТУ ее не поручишь — но фокус в том, что таких работников не требуется много. Это штучные кадры, которых готовят практически на месте, под себя. А все эти многочисленные ВУЗы гонят валом «инженеров», которые с даваемой им в ВУЗе квалификацией никому не нужны, и обречены раскладывать товары на полках в гипермаркете. Стоило ли учиться?

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