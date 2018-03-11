|На территории оккупированного Крыма заблокировали 30 украинских сайтов
|11.03.2018 19:22
|
В оккупированном Крыму полностью либо частично заблокировали 30 украинских информационных сайтов. Об этом сообщила медиакоординатор Крымской правозащитной группы Ирина Седова в интервью Громадському радіо.
"Мы проверяли доступность этих сайтов в 5 городах Крыма - в Керчи, Симферополе, Севастополе, Белогорске и Ялте. Оказалось, что в разных городах блокируют эти сайты по-разному. Во всех 5 городах заблокированы 9 сайтов. Другие сайты блокируются каким-то непонятным образом, нет какой-то логики в этом блокировании. в Симферополе из этого перечня заблокировано 28, а в Керчи - 11 ", - сказала она.
Представители Крымской правозащитной группы уверены, что блокировка указанных сайтов является полностью незаконной, как с точки зрения украинского и международного законодательства, так и с точки зрения законов России.
"В России законодательство позволяет блокировать сайты, если так называемый Роскомнадзор издает решение блокировать сайт... На сайте самого Роскомнадзора есть перечень заблокированных по решению суда сайтов. Я из этого списка 30 сайтов нашла там только шесть", - пояснила Седова.
Кроме того, в Москве из указанного списка заблокированными являются только четыре сайта.
Как сообщал svodka.net, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что "власть" аннексированного Крыма для обеспечения обязательного прихода крымских татар на участки для голосования на российских выборах подключает спецслужбы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира