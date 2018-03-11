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В Польше много магазинов закрыты из-за запрета на торговлю по воскресеньям
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11.03.2018 19:27
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С 1 марта 2018 года в Польше действует запрет на торговлю по
воскресеньям, согласно которому магазины будут работать только в
первое и последнее воскресенье месяца. 11 марта большинство
магазинов в Польше закрыты Фото: EPA Согласно закону, магазины
будут работать только в первое и последнее воскресенье месяца,
следовательно 11 марта большинство маркетов закрыто.Нарушителей
законодательства ожидает штраф от 1 тыс. до 100 тыс польских злотых
($296 – $29,6 тыс), а при постоянных нарушениях может быть
наказание в виде ограничения свободы.В то же время, запрет не
распространяется на пекарни, кондитерские, автозаправочные станции,
торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, магазины
сувениров, прессы, продажу билетов на общественный транспорт,
почтовые отделения, аптеки, в том числе и ветеринарные.Небольшие
магазины смогут работать при условии, что за прилавком будут стоять
их владельцы.Запрет не распространяется на торговлю онлайн.Следить
за выполнением закона будут инспекторы труда. Поляков просят
сообщать о нарушениях.
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