Погиб один украинский военнослужащий. Два раненых военнослужащих оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

На линии соприкосновения сторон в воскресенье боевики российско-оккупационных войск вновь нарушили условия перемирия, трижды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, информирует svodka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

«В частности, на Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение. На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

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Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения», — говорится в сообщении.

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