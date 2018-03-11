В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины ранения получили
двое украинских военных, один из которых пострадал во время
проверки минного поля, отметили в пресс-центре штаба АТО. Последний
раз перемирие объявляли с 5 марта Фото: Прес-центр штабу АТО /
Facebook "На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.
Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке
имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще
один наш защитник во время проверки минного поля получил осколочные
ранения", – говорится в сообщении.По данным пресс-центра, за
сутки было зафиксировано три обстрела украинских позиций. Огонь
боевики открывали на Луганском направлении, в районе населенных
пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Под Новозвановкой
ранили украинского бойца.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1883501578327306
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
Последний раз режим прекращения огня на Донбассе пытались
ввести с 5 марта 2018 года.
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