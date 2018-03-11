|"Он немного обделался" - капитан "Реала" обделался во время матча
|11.03.2018 19:41
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Капитан и защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос сбежал в туалет во время матча Примеры с "Эйбаром".
Об этом сообщает marca.com, передает со ссылкой на .
На 73-й минуте при счете 1:1 Рамос на пять минут отлучился с поля. Футболист подбежал к главному судье, что-то ему сказал и убежал в подтрибунное помещение.
За время, что "" играл в меньшинстве, счет не изменился. Когда защитник вернулся в игру, "сливочные" забили победный мяч: на 84-й минуте дубль оформил Криштиану Роналду.
На послематчевой конференции главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что футболист бегал в туалет. "Он немного обделался. Серхио надо было безотлагательно в туалет, следовательно он убежал в раздевалку и вскоре вернулся на поле", пояснил он.
Сам Рамос в Twitter также подтвердил случившееся: "Природа зовет. Сходил туда-обратно. Перезарядка. Забили гол. Возвращаемся домой. Так держать".
"" обыграл "Эйбар" со счетом 2:1. Клуб занимает третье место в таблице чемпионата Испании, имея в активе 57 очков. Лидирует "Барселона" с 72 очками.