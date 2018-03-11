|
Лещенко заявил, что ухода Порошенко с должности хотели бы Луценко, Гройсман и Кличко
|
11.03.2018 19:43
|
Нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко утверждает, что
общество "устало" от Порошенко. По его словам, ухода президента с
должности хотят генеральный прокурор Украины Юрий Луценко,
премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий
Кличко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лещенко
(на фото) отметил, что Порошенко более приемлем для Запада, чем
Янукович Фото: Александр Сенько / Facebook По его мнению, Януковича
подвело чувство меры."Он считал всех вокруг идиотами, хотя идиотом
был сам. Он хотел всех "пошити в дурнi", а его "в дурнi пошила"
судьба. Поэтому он потерял власть так быстро и так неожиданно.
Порошенко думает, что всех сможет обхитрить. Он намного умнее
Януковича, талантливее, приемлемей для Запада, но общество уже
устало от Порошенко. Мне кажется, в этом проблема", – считает
Лещенко.Нардеп утверждает, что скорейшего ухода Порошенко с
должности желали бы три его основных политических союзника:
генеральный прокурор Юрий Луценко, премьер-министр Владимир
Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко."Они не видят себя рядом с ним
из-за эгоцентричных методов управления и его желания подчинить все
интересы своим собственным, начиная от политических и заканчивая
сугубо коррупционными... Чтобы все деньги шли через него и все
политические решения, назначения шли через него", – заявил
Лещенко.Порошенко победил на выборах в мае 2014 года
после бегства из страны Януковича. За Порошенко проголосовало 54,7%
украинцев при явке 59,48%.Очередные президентские выборы должны
состояться в Украине в 2019 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира