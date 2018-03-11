Глава МИД Венгрии заявил о начале работы миссии ОБСЕ в Закарпатье

В Закарпатской области Украины начала работу задача ОБСЕ, в которую входят 12 человек. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как отмечает венгерской правящей партии «Фидес», Сийярто часто консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины.

По его мнению, нахождение миссии ОБСЕ необходимо для того, чтобы «венгерское сообщество в Закарпатье не подвергалось нападениям».

Как отметил глава МИД Венгрии, 9 марта он получил письмо от генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, в котором говорится, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. В миссию входят 12 человек.

По словам Сийярто, генсек ОБСЕ и главный комиссар по правам человека ООН Зейд Раад аль-Хусейн крайне положительно отреагировали на эту просьбу.

призвал ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье из-за инцидента в Ужгороде.

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