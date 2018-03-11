Это вторая золотая медаль для украинской команды на XII Паралимпийских играх.

Украинский спортсмен Яровой завоевал «золото» в соревнованиях по лыжным гонкам Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, информирует svodka.net.

Украинский спортсмен Максим Яровой выиграл лыжную гонку (15км), завоевав золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея), сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

«Поздравляем Максима Ярового с победой в соревнованиях по лыжным гонкам (15км) на Паралимпийских играх в Пхенчхане», — говорится в сообщении, размещенном в воскресенье утром на странице НОК и олимпийской команды в соцсети Фейсбук.

Это вторая золотая медаль для украинской команды на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Накануне украинец Виталий Лукьяненко завоевал «золото» в биатлонной гонке на 7,5 км между спортсменов с нарушением слуха.

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