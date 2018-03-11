Самые страшные катастрофы всегда незаметны. Как начало эпидемии чумы. Именно это и случилось 1 марта 2018 года, но практически никто не заметил начало крушения империи США Самые страшные катастрофы всегда незаметны. Как начало эпидемии чумы. Именно это и случилось 1 марта 2018 года, но практически никто не заметил начало крушения империи США

Александр Халдей

При упоминании о катастрофах в США принято говорить об ураганах, вулкане Йеллоустон и кризисе доллара. Некоторые добавляют сюда внешнеполитические сюжеты типа конфликта в американском истеблишменте и наступлении Китая. Всё это не то. Самая страшная катастрофа в США случилась под торжественный звон бокалов с шампанским и победные репортажи американских СМИ. Там праздновали очередную «победу» над Россией.

Речь идёт о решении Стокгольмского арбитража по спору Нафтогаза и Газпрома. О нём стало известно поздним вечером 28 февраля 2018 года. Запомним эту дату.

1 марта 2018 года мир изменился. Руками западных спецслужб и Госдепартамента в России - стране, борьба с которой для США главнее всех прочих вопросов, в среде главных своих союзников и агентов влияния уничтожен самый важный инструмент достижения их победы - основополагающий системный миф о независимости суда при американском глобальном политическом господстве, то есть мире Pax Americana.

Вся апологетика пятой колонны построена на догмате мифа о независимом суде при либерализме. Никакие достижения советской социальной практики не имели веса в либеральной пропаганде, которая оперировала понятием «телефонное право» и обвиняла советские суды - а ныне и российские - в подконтрольности власти. На этом основании советское - а ныне и российское - государство объявлялось недемократическим, и санкция на его уничтожение получалась от самого общества.

Антитезой выставлялся аргумент о том, что «а вот у них там за бугром суды по-настоящему независимые». В это верили миллионы. Выходившие в начале 90-х требовать отмены 6-й статьи Конституции, требовавшие выбрать сердцем Ельцина, верившие в Империю Зла в границах СССР и вообще составившие своё мировоззрение на продукции Голливуда строили свои взгляды на основе мифа о независимом суде в мире по-американски.

В диссидентской советской тусовке и либеральной антироссийской среде догмат о независимости судов в США имеет религиозное значение и в катехизисе либерализма перевешивает по значимости догмат об эффективности частной собственности и справедливости либеральной демократии.

Эти три кита лежат в основе мировоззрения Глобального Либерализма, как в основе мировоззрения христиан лежат догматы о троичности Единого Бога, Богочеловеческой природе Христа и обусловленном этим Воскресении Христа на Пасху. Так вот, в догматике либерализма независимость судов играла роль главного догмата, системообразующего, как в христианстве догмат о Троичности Единого Бога. Уберите этот догмат – и прочие два развалятся и потеряют опору. Если Единый Бог не троичен, то и Христос не Бог, и Воскресение не акт Бога в отношении спасения человека. Нет спасения от смерти. Вся вера рушится.

Я вовсе не преувеличиваю, ставя именно такие максимально сильные параллели в рассматриваемом вопросе. По историческим последствиям катастрофа 91-го года намного больше катастрофы 41-го и даже Победы 45-го. Потому что Победитель всё-таки пал. Говоря языком аналогий христианской догматики, это изгнание из рая. Центральное событие человеческой истории, с которой она и начинает своё исчисление. Крах СССР – это Грехопадение, и вся последующая после него мировая история уже производна из этого события.

В 1991-м году мы пережили изгнание из рая – развал СССР. И начинаем жить в рамках этой, посткатастрофической истории. В рамках той же аналогии либералы тут играли роль змея-искусителя, а догмат о независимости судов при американском политическом капитализме – роль яблока соблазна, которое дьявол преподнёс наивной Еве. Ибо если нет яблока, то нет и веры в его чудесные свойства, нет и его вкушения. Нет греха, изгнания из рая и только прочего, включая воплощение Христа и Его крестный подвиг. Догмат о независимости судебной системы – главный камень либеральной мифологии.

Даже допуская несовершенство либеральной демократии и частной собственности, допуская жестокие аспекты современного капитализма, нынешний проамериканский гражданин мира верил, что это частные случаи сбоев. Что судебная-то система уж точно независима. А значит и всё прочее зло поправимо. Есть управа на дефекты капитализма, которые при независимой судебной системе из неотъемлемых системных пороков превращаются в эксцессы системы. В ЧП и несчастные случаи, как травмы в боксе, футболе или хоккее. Побочное действие нарушения правил, немедленно устраняемое и излечиваемое судьями.

Но если сами судьи порочны, то наступает десакрализация всей либеральной религии. Бог либерализма повержен. Миф оправданности либерализма рушится. Он теряет оправданность и становится злом, яблоком греха, а либералы – змеем-искусителем, за которыми скрывается дьявол, враг рода человеческого.

Последствия дескарализации мифа о непогрешимости независимой судебной системы при капитализме, воплощённом в его американской, точнее, англосаксонской версии, настолько грандиозны, что их просто невозможно переоценить. Они настолько колоссальны по значению, что их даже не осознали и просто не увидели. Все обсуждают детали - деньги, которые потеряют или приобретут судящиеся стороны, заявления политиков и журналистов, перспективы встречных исков и всяких прочих мелочей.

Но как-то не увидели главного – в мире вообще и самое главное – в России рухнул окончательно последний системообразующий либеральный миф, на котором строилась вся догматика и вся апологетика американоцентричности. Ведь тогда вся свобода, всё равенство и всё братство становятся лживыми наживками для дураков, а не реально достижимыми целями. То есть, нет никакой свободы, никакого равенства, никакого братства, а есть только право сильного, и больше ничего нет. Ложь либерализма встала во всей наглядности.

Да, об этом всегда говорили. Да, мир войн и неправедных судей существовал всегда. В мире, где есть феномен Гааги, трибунала, который совершенно лжив и открыто куплен, даже не куплен – он просто создан для неправедного судопроизводства в интересах сильного, ещё можно было спрятаться от страшной догадки, вспоминая Нюрнбергский трибунал. Но Стокгольмский арбитраж – другое дело. Тут решаются вопросы сделок в мире капитала. Как Лондонский суд, который, несмотря на все искушения, не признал за Украиной права не возвращать России 3 миллиарда долларов. И случилось это не потому, что лондонский суд честный, а стокгольмский – нет. Просто в Лондоне капиталисты побоялись создавать прецедент неправедного суда, чтобы не навредить себе самим. А в Стокгольме они этого не побоялись. И тем самым развенчали миф о всей независимой судебной системе в принципе. Казус Лондона не опровергает, а подтверждает казус Стокгольма.

То есть если считать, что крушение СССР являлось главным событием трёх последних столетий, то крушение мифа о независимости суда при либерализме крушит всю аргументационную базу либералов. Если суды не могут быть в принципе независимыми, если либерализм лжёт об их независимости, то мир, построенный на принципах либерализма, должен быть уничтожен. Он не оправдан ничем. Мы зря сломали СССР, зря поверили искусителям, что стоит нам сломать себя как Империю Зла и встать на позицию США, то мы получим царство справедливости. Мы получим царство лжи, и с этой лжи 01.03.18 слетели последние покровы, а с глаз верующих в оправданность крушения «совка» слетели последние розовые очки.

Америка лишилась в России последнего якоря, за который держались те, кто в 80-е и 90-е верили в Америку. Даже все последующие за развалом СССР бесчинства США в мире не смогли подорвать их авторитет – оставались те, кто говорили «Да, это так, там есть мерзавцы. Но зато там есть Фемида, которая всегда расставит всё по местам».

Суд в Стокгольме показал – нет там никакой Фемиды. И никогда не было. Есть такое же телефонное право, за которое сломали СССР, переводя Россию на американские лекала.

Идол американского божества рухнул.

Когда рушатся прежние боги, в мире не вздымаются смерчи столбов огня и не разверзается земля. Не встают ядерные грибы и не накатывают чудовищные волны, смывающие города в океан. И потому катастрофу не видят. Она разворачивается так тотально и так медленно, что люди думают, что ничего не происходит. Никто в языческом Риме не почувствовал его гибели, когда там появился первый христианин. Всё шло по-прежнему – а Рим уже встал на путь смерти. Только он пока этого не понял. Ибо Рим в истории – это Рим языческий. Христианский Рим – это уже совсем другая история. Рим исчез не благодаря Атилле. Он исчез благодаря Христу.

На самом деле после Стокгольмского судебного процесса мир меняет течение своей истории. Он меняет фундамент, на котором стоит. В этом смысла уничтожение американцами своего опорного мифа – мифа о неподкупности и независимости своей судебной системы – самое крупное самоубийство, которое они допустили, не заметив этого в пылу борьбы с Россией за мировое господство. Ибо побеждают не ракеты и не деньги. Побеждают мифы. И если вы убили свой самый главный миф, вас не спасут никакие ракеты и никакие деньги.

Рим не спасли легионы и золото, когда там поняли, что Цезарь – не бог. Торжество Америки в глазах россиян умерло, когда все увидели, что Стокгольмским арбитражем управляют из ЦРУ и ФБР. Можно сказать – какие ещё нужны доказательства после Хиросиммы и Нагасаки, Югославии, Ирака, Ливии и Украины? Но всё это можно было ещё трактовать по-разному. Стокгольмское решение уже никак трактовать нельзя.

После первого собрания христианский общины в Риме он умирал ещё несколько столетий. Но спасти его не могло уже ничего. После Стокгольмского арбитража американская либеральная мифология умерла в России - главной стране, где сокрыта кощеева смерть американского либерального мира. Вспомните – Саурона с его всевластием победили два маленьких хоббита. Дышащий страстями Рим победили несколько христиан, отказавшихся признавать богом императора и павшие на арене Колизея, растерзанные стаей диких зверей. Те, кто это видел, ушли настолько потрясёнными, что Рим умер. Просто на это ушло некоторое время.

Потрясение от Стокгольмского суда так же даёт свои всходы. Сам суд забудется – никогда не забудется потрясение от откровения. Трещина будет только расти. Когда о том, что весь мир куплен, кричат отдельные группы, их выставляют идиотами. Когда система сама себя разоблачает, это не заглушить ничем. Это как отказ иммунной системы.

В Стокгольме на глазах только мира рухнула главная либеральная святыня – миф о независимом суде. Ничего оправданного в либеральном капитализме больше не осталось. Осознание этого и перемены от этого медленно, но неуклонно убивают базу для американского глобального господства во всём мире. Просто к этому добавится вся та доказательная база, которая уже существует и которая теперь дополнена главным недостающим звеном. Раньше думали, что если капитализм плох, то в нём есть возможность спастись, жалуясь в самую высокую инстанцию. Теперь жаловаться на капитализм некуда. Спасти США теперь не сможет ничто.

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