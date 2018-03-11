В румынском городе Тыргу-Муреш несколько тысяч этнических венгров вышли на улицы, требуя автономии для Секейского края. Об этом сообщает Mediafax.ro .

На митинг собрались, по меньшей мере, 2,5 тысячи человек. Люди принесли с собой венгерские и секейские флаги, молились и скандировали "Автономия". Они развернули большой флаг венгерского нацменьшинства - секеев, которые добиваются большей самостоятельности в Румынии.

Во время демонстрации было зачитано обращения к правительству Румынии, а также парламенту с призывом предоставить автономию Секейскому краю. Митингующие заявили, что выступают против подавления права на самоопределение румынской властью.

"Мы, секеи, которые собрались в Тыргу Муреш и те, кто солидарны с нами в стране и за рубежом, следуя путем права и демократии, вновь единогласно заявляем: мы призываем к территориальной автономии Секейского края... Мы призываем к восстановлению права наших предков, что сегодня может стать реальностью путем юридического установления территориальной автономии", - говорится в обращении к властям страны.

В петиции указано, что благодаря административной реформе Румынии, отложенной на долгие годы, секеи могли бы реализовать свое право на самоопределение в стране. Активисты уверены, что автономия Секейского края не нарушит территориальную целостность и суверенитет Румынии. Кроме того, они подчеркнули, что это не ущемляет интересы граждан Румынии и не противоречит румынской Конституции.

Как сообщал svodka.net ранее, в Молдове 53 населенных пункта подписали символическую декларацию об объединении с Румынией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира